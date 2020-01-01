IМО закрила штаб-квартиру на карантин і відклала засідання комітетів

20:15 13.03.2020   Украина

У зв'язку з поширенням коронавирусу COVID-19 і за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо його профілактики, Міжнародна морська організація (IMO) закрила будівлю штаб-квартири на карантин і перевела співробітників апарату на віддалений режим роботи.

Про це повідомила прес-служба IMO, пишуть Порти України.

Крім того, скасовано низку сесій і засідань комітетів. Зокрема, IMO скасувала засідання наукової групи Лондонської конвенції і Лондонського протоколу, яке повинно було відбутися з 9 по 13 березня, 10-у сесію юридичного комітету (16-20 березня), 7-е засідання міжсесійної робочої групи зі скорочення викидів парникових газів із суден (23-27 березня), 33-е засідання редакційно-технічної групи (Міжнародний кодекс морського перевезення навалювальних вантажів), заплановане на 23-27 березня, і 75-у сесію комітету із захисту морського середовища (30 березня — 3 квітня).

«Про дати, на які будуть перенесені скасовані засідання, буде оголошено заздалегідь. Інформація про заходи, заплановані на квітень, буде опублікована найближчим часом», — повідомили у штаб-квартирі IMO.

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) спільно з іншими державними органами в січні 2020 року запровадило комплекс епідеміологічного нагляду і профілактичних заходів із метою недопущення проникнення через державний кордон у морських портах коронавірусу COVID-19. Дії виконуються відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП 2005) і наказу Міністерства охорони здоров'я від 24 січня 2020 року №185.

Спалах коронавирусної інфекції COVID-19 почався у грудні 2019 року в китайському місті Ухань, де проживає 11 млн осіб. Станом на початок доби 12 березня в Китаї зареєстровано 80 793 випадки інфікування, з них 62 793 особи одужали, 3169 — померли. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 11 березня за межами Китаю зареєстрований 37 371 випадок зараження коронавірусом у 113 країнах, 1130 осіб померли.



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