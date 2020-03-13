За первые два месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили более 27 млн ​​т грузов, что на 17% или почти на 4 млн тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.

Традиционно лидерами по перевалке являются зерновые и руда.

В течение двух первых месяцев 2020 года первое место по объемам перевалки по-прежнему занимают зерновые грузы - более 9 млн т. По сравнению с началом 2019 года увеличение объемов перевалки зерновых составляет почти 9,5%. Более 97% из этого объема - это экспорт продукции украинских агропроизводителей. На втором месте - руда, перевалка которой составила 6,5 млн т, что на 41% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Перевалка контейнеров продолжает демонстрировать значительную положительную динамику. По состоянию на конец февраля украинские порты перевалили почти 174 тыс. TEU (+ 20%).

Более чем три четверти перевалки через морские порты составляет экспорт, который увеличился до 21 млн т (+ 15,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В структуре импорта прирост показателей в 4,2 млн т (+ 27,5%) обеспечен увеличением перевалки угля - до 1,4 млн т (+180,7%) и руды - до 1,2 млн т (+ 8%). Транзитные перевозки увеличились до 1,7 млн т (+ 15,8%) вследствие прироста обработки руды до 0,5 млн т (+108,1%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,2 млн т (+ 14%).

Флагманом перевалки грузов в январе-феврале стал морской порт Южный с почти 9,5 млн т переваленого груза (+ 28,3%). На втором месте морской порт Николаев с перевалкой в ​​5,2 млн т (+ 4,6%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса в объеме 4,5 млн т (+ 14%) и 4,3 млн т (+ 7,3%) соответственно. В этом году к портам, которые переваливают более миллиона тонн грузов, присоединился морской порт Мариуполь. За первые два месяца этим портом обработано более 1,1 млн т грузов с приростом в 56,6%.

Всего в январе-феврале морскими портами Украины обработано 1833 судна, что на 107 единиц или на 6,2% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В январе 2020 года украинские порты увеличили перевалку на 20%.