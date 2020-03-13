Україна закриває кордон для іноземців на два тижні

20:30 13.03.2020   Украина

Через пандемію коронавірусу Україна вирішила закрити кордон для іноземних громадян на 14 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. МЗС попередить зараз усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян буде закритий", - сказав він, додавши, що в Україну все ще зможуть потрапити іноземці, які працюють у дипломатичних установах та міжнародних організаціях, таких як ООН чи UNICEF.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів

"Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на засіданні РНБО будемо приймати наступне рішення", - додав він.

Данілов закликав громадян України за можливості обмежити закордонні поїздки, зокрема туристичні.

Він підкреслив, що всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися. Але якщо українці повертатимуться із країн, у яких зараз вирує коронавірус, вони "проходитимуть певні процедури обсервації".



Ще на цю тему:

14:20 13.03.2020
У Бердянському порту ізолювали моряків з підозрою на коронавірус
17:21 12.03.2020
До України повернулися пасажири закритого на карантин лайнера Grand Princess
17:01 12.03.2020
МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до 11 країн, зокрема Туреччини, Італії, Іспанії, Таїланду, Єгипту та ОАЕ
08:15 12.03.2020
Одеса скасовує традиційну першоквітневу Гуморину
16:21 10.03.2020
Wizz Air скасовує рейси до Італії та Ізраїлю
13:01 10.03.2020
В Одессе из-за угрозы коронавируса отменили конференцию с участием представителя США в Украине
10:01 07.02.2020
Українці, що знаходяться на круїзному лайнері з коронавірусом, забезпечені усім необхідним – Пристайко
09:15 17.10.2019
Німеччина виділить Міноборони України 1,5 млн євро на медобладнання
16:28 18.05.2018
В военном госпитале Одессы будут работать 25 канадских врачей
16:30 13.04.2018
Меддом Odrex совместно с Medtronic открыл в Одессе частную клинику сердца
14:59 09.02.2018
В Одесской области обнаружили агрессивный вирус кори Kabul
17:48 17.01.2018
Пьяницы из бригады скорой помощи уволены: теперь их будут судить за неоказание помощи
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.03.2020
Греція зробить антисептики з тонн конфіскованого алкоголю
10:40 13.03.2020
Новый президент Греции будет приведена к присяге по сокращенной церемонии
13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
11:30 12.03.2020
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
19:00 11.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
15:41 12.03.2020
У Молдові жінка з симптомами коронавірусу відмовлялася їхати до лікарні: переконала поліція
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 13.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 12, 13 марта
17:00 13.03.2020
У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтійському регіоні
15:40 13.03.2020
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от закупки российских Су-35
13:40 13.03.2020
Морская пехота Каспийской флотилии РФ провела боевые стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 13.03.2020
Туреччина і Росія підписали домовленість щодо Ідлібу
16:20 13.03.2020
На востоке Турции начался восьмой этап антитерратистической операции
08:00 13.03.2020
Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России
11:45 12.03.2020
Туреччина через коронавірус переносять туристичний сезон
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 13.03.2020
Морские порты Украины в январе-феврале 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов
20:30 13.03.2020
Україна закриває кордон для іноземців на два тижні
20:15 13.03.2020
IМО закрила штаб-квартиру на карантин і відклала засідання комітетів
19:20 13.03.2020
В ізольованих у Бердянському порту моряків коронавірусу не виявили
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд