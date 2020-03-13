Україна закриває кордон для іноземців на два тижні
|20:30 13.03.2020
|Украина
Через пандемію коронавірусу Україна вирішила закрити кордон для іноземних громадян на 14 днів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. МЗС попередить зараз усі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян буде закритий", - сказав він, додавши, що в Україну все ще зможуть потрапити іноземці, які працюють у дипломатичних установах та міжнародних організаціях, таких як ООН чи UNICEF.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів
"Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на засіданні РНБО будемо приймати наступне рішення", - додав він.
Данілов закликав громадян України за можливості обмежити закордонні поїздки, зокрема туристичні.
Він підкреслив, що всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися. Але якщо українці повертатимуться із країн, у яких зараз вирує коронавірус, вони "проходитимуть певні процедури обсервації".
Ще на цю тему:
У Бердянському порту ізолювали моряків з підозрою на коронавірус
МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до 11 країн, зокрема Туреччини, Італії, Іспанії, Таїланду, Єгипту та ОАЕ
Одеса скасовує традиційну першоквітневу Гуморину
Wizz Air скасовує рейси до Італії та Ізраїлю
В Одессе из-за угрозы коронавируса отменили конференцию с участием представителя США в Украине
Українці, що знаходяться на круїзному лайнері з коронавірусом, забезпечені усім необхідним – Пристайко
Німеччина виділить Міноборони України 1,5 млн євро на медобладнання
В военном госпитале Одессы будут работать 25 канадских врачей
В Одесской области обнаружили агрессивный вирус кори Kabul