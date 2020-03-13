Туреччина і Росія підписали домовленість щодо Ідлібу

19:40 13.03.2020   Турция

Військові делегації Туреччини і Росії за підсумками багатоденних переговорів щодо Сирії в Анкарі підписали текст домовленості. 

Першим кроком на шляху її реалізації стане спільне патрулювання з 15 березня на трасі М4 Латакія-Алеппо.

Про це заявив у п'ятницю, 13 березня, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Завдяки турецько-російському патрулюванню траси М4 ми зробимо значний внесок у забезпечення сталого перемир'я в Сирії", - сказав Акар.

За його словами, Туреччина і Росія координуватимуть свої дії в Сирії за допомогою спільних координаційних центрів.

Голова Міноборони Туреччини зазначив, що з північного заходу Сирії надходять позитивні повідомлення про припинення потоку вимушених переселенців і навіть повернення сирійців до рідних домівок.

"Туреччина виступає за забезпечення довгострокового перемир'я в Ідлібі і зробила все необхідне в цьому напрямку. Російська сторона дотримується конструктивної позиції з цього питання", - сказав очільник оборонного відомства.



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