У ізольованих в акваторії Бердянського морського порту в каюті судна моряків коронавірус COVID-19 не виявили.

Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

У Запорізькій ОДА нагадали, що 10 березня в акваторії Бердянського морського порту зайшло вантажне судно, у 2 членів екіпажу було виявлено ознаки респіраторної інфекції.

"Як пояснив (заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України – ред.) Олександр Мащак, екіпаж було ізольовано, а сьогодні завершилося дослідження матеріалів − віруси не було виявлено. Також він підкреслив, що щодня проводяться оцінка та опитування, з метою виявлення підозрілих випадків на захворювання коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ознаки захворювання коронавірусною інфекцією було виявлено днями на судні, що зайшло до порту Бердянськ.