В ізольованих у Бердянському порту моряків коронавірусу не виявили
|19:20 13.03.2020
|Украина
У ізольованих в акваторії Бердянського морського порту в каюті судна моряків коронавірус COVID-19 не виявили.
Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
У Запорізькій ОДА нагадали, що 10 березня в акваторії Бердянського морського порту зайшло вантажне судно, у 2 членів екіпажу було виявлено ознаки респіраторної інфекції.
"Як пояснив (заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України – ред.) Олександр Мащак, екіпаж було ізольовано, а сьогодні завершилося дослідження матеріалів − віруси не було виявлено. Також він підкреслив, що щодня проводяться оцінка та опитування, з метою виявлення підозрілих випадків на захворювання коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ознаки захворювання коронавірусною інфекцією було виявлено днями на судні, що зайшло до порту Бердянськ.
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