Слухання у Раді щодо деокупації Криму перенесуть через коронавірус

19:00 13.03.2020   Крым

Парламентські слухання "Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", які мали відбутися 18 березня 2020 року, будуть перенесені через обмежувальні заходи у Верховній Раді для протидії коронавірусу.

Про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в п'ятницю, 13 березня, повідомляє  Укрінформ.

"Планується перенесення (слухань - ред.). Згідно з тим розпорядженням, яке було вчора видане, скасовуються дати, буде перенесення на інші дати. Дати будуть визначатися додатково", - відповів спікер на запитання кореспондента Укрінформу, чи планується перенесення слухань через заходи для протидії коронавірусу.

Разумков додав, що проведення заходів за участі великої кількості людей буде порушенням постанови Кабінету міністрів.

"Так само велике скупчення людей, ми зараз не говоримо про народних депутатів, які виконують свої функції, як будь-хто інший в державі, але якщо ми говоримо про громадські слухання, то там загалом 300, іноді більше представників громадськості, які їх відвідують, що буде, фактично, порушенням постанови Кабінету міністрів", - зазначив він.

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Голова ВР зауважив, що це стосується круглих столів, громадських та парламентських слухань.

"Ми обмежуємо доступ до засідань комітетів, вони будуть транслюватися. Залучення експертного середовища, фахівців з тих чи інших питань буде відбуватися шляхом телекомунікаційних мереж, наприклад Skype, WhatsApp, інші месенджери, які дозволяють вести дискусію в онлайн-режимі. Я думаю, що сьогоднішні можливості це дозволяють", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого постановою 2760 Верховна Рада призначила паралментські слухання на тему: "Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь" на 18 березня 2020 року.

Голова ВР Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби». Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.



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