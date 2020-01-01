Оккупанты заявили, что Крым привлек в 2019 году почти 200 млрд рублей инвестиций
|18:45 13.03.2020
|Крым
Оккупированный Россией Крым привлек в 2019 году почти 200 млрд рублей в качестве инвестиций.
Как сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю Ольга Балдина, основная часть вложений пришлась на сферу транспорта, пишет Крыминформ.
«За 2019 год инвестиций размещено в Республике Крым около 200 млрд рублей. А если быть точным – 199,8 млрд. Основной источник инвестиций – это бюджетные средства – 75%. 68% инвестиций в основной капитал – это федеральные средства, – рассказала журналистам Балдина. – Основный сектор, в который размещались эти инвестиции (около 60%), – это транспорт. Следующая отрасль – это промышленность, далее следуют гостиницы, сфера образования, здравоохранения и так далее».
Она обратила внимание, что инвестиции в основной капитал в прошлом году по сравнению с 2018 годом сократились. Балдина пояснила это тем, что в 2018 году был завершен ряд крупнейших строек республики – была открыта автомобильная часть Крымского моста, завершилось строительство аэропорта Симферополь.
В 2018 году объем инвестиций в "крымскую свободную экономическую зону" вырос на 30% до 46 млрд рублей.
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