Аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» вийшов у акваторію Чорного моря для відпрацювання курсових завдань К-2, які є складовою частиною програми підготовки корабля до виконання завдань за призначенням.

Також для «Олександра Охрименка» цей вихід став першим вже як військового судна і з військовим екіпажем, пише armyinform.

Протягом доби штурманською частиною корабля було відпрацьовано такі елементи, як організація підготовки до бою та походу, організація проходу вузини, розходження з цілями та визначення місця корабля різними способами. Також було перевірено роботу головних двигунів, пожежних стволів на лафетах та маневрені елементи корабля, зокрема повороткість та інерція.

Також на борту судна перебувала група аварійного-рятувального загону, адже при виході судна в море може трапитися будь-яка позаштатна ситуація.

Аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» це перше універсальне судна такого роду в складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Можливості та тактико-спеціальні характеристики судна дозволяють залучати його до проведення пошуково-рятувальних робіт у морі з наданням допомоги аварійним надводним кораблям, підводним човнам та літальним апаратам, рятування екіпажів та буксирування пошкоджених об’єктів. Судно застосовують для забезпечення всього спектру водолазних, суднопідйомних, підводно-технічних, гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт.

Фото: armyinform