12 березня, в Одесі на базі 59 будинку офіцерів ВМС ЗС України відбулася чергова зустріч Командування Військово-Морських Сил ЗС України з учасниками морського підкомітету Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

Метою заходу було поглиблення співпраці та обговорення комплексної програми підготовки особового складу ВМС ЗС України. З української сторони зустріч очолив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко, пише armyinform.

"Ми якомога швидше впровадили систему підготовки в рамках нової структури, яка була сформована у Військово-Морських Силах за стандартами Альянсу, — зазначив адмірал Ігор Воронченко. — Для того щоб якнайшвидше набути достатніх оперативних спроможностей, ми вже перейшли на N-структуру, яка сумісна з організаційною структурою НАТО", — наголосив командувач національного флоту.

Серед учасників були присутні представники Збройних сил Канади, Данії, Румунії, Швеції, Військово-Морських Сил США та штабу операції «ORBITAL» Великої Британії. Під час зустрічі відбулося жваве обговорення напрямів надання інструкторської допомоги групами інструкторів збройних сил іноземних держав. Цей план включає в себе організацію підготовки особового складу усіх компонент українських Військово-Морських Сил та подальшу реорганізацію учбового процесу у навчальних закладах флоту.