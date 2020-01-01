“Нібулон” будує перший річковий перевантажувальний термінал на Січеславщині

17:40 13.03.2020   Украина

Компанія “Нібулон” будує перевантажувальний термінал з відвантаженням зернових, зернобобових та олійних культур на річковий транспорт у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровській області.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства

У компанії повідомляють, що будівництво нового терміналу дозволить зменшити відстань доставки збіжжя, а також розвантажить автошляхи Херсонської та Запорізької, адже аграріям не доведеться транспортувати свою продукцію за сотні кілометрів й проїжджати автошляхами Херсонської та Запорізької обл. Працівники дорожнього господарства Херсонської області теж можуть ремонтувати автошляхи, якими більше не буде рухатися завантажений збіжжям транспорт.

Наразі на будівельному майданчику тривають земляні та загальнобудівельні роботи. Зокрема продовжується забиття паль та формування пальних полів. На сьогодні підрядні компанії вже забили 3053 паль із запланованих 3311. Також йдуть роботи й з улаштування фундаментів під зерносховища.

На будівельному майданчику уже зведено операторську вагового комплексу, де сьогодні тривають роботи з перекриття приміщення, підрядники готують місце для установки автомобільних ваг. Фахівці ТОВ «Ф7Груп» завершили кладку стін першого поверху адміністративно-лабораторного корпусу, триває зведення другого поверху. Наразі вже завершено будівництво трансформаторної підстанції, де йдуть покрівельні роботи та підготовка до оздоблювальних робіт усередині.



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