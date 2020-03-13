Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус

17:20 13.03.2020   Болгария

Парламент Болгарії проголосував за оголошення надзвичайного стану, щоб стримати поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське агентство БГНЕС.

Болгарія підтвердила першу смерть пацієнта від коронавірусу у середу, а в четвер кількість підтверджених випадків зараження зросла від 7 до 23.

Прем’єр-міністр Бойко Борисов під час виступу в парламенті пояснив, що надзвичайний стан потрібний в основному для "недисциплінованих людей".

"Немає причин для паніки. Ми гарантуємо, що права болгарських громадян будуть дотримуватися під час цього надзвичайного стану", - пообіцяла глава парламентської групи GERB Даніела Даріткова.

Надзвичайний стан дозволяє закрити школи, дитячі садки та університети. Поліція зможе більш суворо контролювати недотримання правил карантину громадянами.

До кінця тижня уряд оголосить список країн, куди громадянам Болгарії не дозволять їздити, а також список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Прем’єр-міністр висловив побоювання, що пандемія коронавірусу обернеться для бюджету втратою 3 млрд левів (1,7 млрд доларів).



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