На Черноморском флоте РФ провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю
|16:40 13.03.2020
Силы и средства поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота во взаимодействии с корабельной группировкой Новороссийской военно-морской базы провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.
Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2020 учебный год на фоне проходящих в Черном море мероприятий боевой подготовки соединения кораблей охраны водного района НВМБ.
Роль аварийного объекта выполнил малый противолодочный корабль (МПК) «Муромец», пишет пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения, в результате действий условного противника МПК получил пробоину, также произошло возгорание в одном из корабельных помещений.
На помощь аварийному кораблю выдвинулись спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», три рейдовых водолазных катера и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.
Прибыв на место, военнослужащие аварийно-спасательной партии высадились на «Муромец», провели разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировали пожар, выполнили заделку пробоин и отработали действия по буксировке аварийного корабля.
Всего к учениям было привлечено 7 спасательных судов и катеров из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисково-спасательного обеспечения ЧФ и мпк «Муромец» из состава соединения кораблей охраны водного района НВМБ.
После завершения учения корабельные силы продолжили выполнение задач в море в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки.
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