Силы и средства поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота во взаимодействии с корабельной группировкой Новороссийской военно-морской базы провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2020 учебный год на фоне проходящих в Черном море мероприятий боевой подготовки соединения кораблей охраны водного района НВМБ.

Роль аварийного объекта выполнил малый противолодочный корабль (МПК) «Муромец», пишет пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, в результате действий условного противника МПК получил пробоину, также произошло возгорание в одном из корабельных помещений.

На помощь аварийному кораблю выдвинулись спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», три рейдовых водолазных катера и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Прибыв на место, военнослужащие аварийно-спасательной партии высадились на «Муромец», провели разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировали пожар, выполнили заделку пробоин и отработали действия по буксировке аварийного корабля.

Всего к учениям было привлечено 7 спасательных судов и катеров из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисково-спасательного обеспечения ЧФ и мпк «Муромец» из состава соединения кораблей охраны водного района НВМБ.

После завершения учения корабельные силы продолжили выполнение задач в море в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки.