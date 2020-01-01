На востоке Турции начался восьмой этап антитерратистической операции

16:20 13.03.2020   Турция

В Турции в пятницу, 13 марта начался восьмой этап антитеррористической операции Kapan.

В МВД сообщили, что операция Kapan-8 проводится в районах Агры-Чемче-Мадур в провинциях Карс, Агры и Игдыр, пишет Анадолу.

В операции задействованы 1012 сотрудников сил безопасности.

Операции Kapan проводится с целью полного устранения угрозы терроризма в регионе.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.  Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. 

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. 

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).



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