Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину Яцкіну продовжили арешт
|16:00 13.03.2020
|Крым
Лефортовський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою українського політв'язня Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня.
Про це його адвокат Микола Полозов повідомив у Facebook, пише Укрінформ.
«Лефортовський районний суд Москви сьогодні у закритому судовому засіданні за клопотанням слідчого СУ ФСБ Росії продовжив термін тримання під вартою українському політв'язню Івану Яцкіну ... Суд залишив Івана Яцкіна в СІЗО ще на термін 3 місяці, а всього до 16 червня 2020 року», - написав Полозов.
За його словами, захист заперечував проти продовження терміну тримання під вартою, вказуючи на необхідність надання Яцкіну медичної допомоги поза умов слідчого ізолятора, а також на наявність у нього на утриманні неповнолітніх дітей.
Адвокат уточнив, що на відкритій частині засідання був присутній консул України в РФ.
Як повідомлялося, уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна було затримано восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.
У Яцкіна троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту, на початку лютого.
На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом у Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.
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