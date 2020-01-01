Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от закупки российских Су-35
|15:40 13.03.2020
|Россия
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по закупке истребителей Су-35.
Об этом, как передает ЦАМТО, сообщает Bloomberg. Сумма сделки составляла более миллиарда долларов.
Помимо этого, Джакарта отказалась от покупки у Китая патрульных катеров на сумму 200 млн. долл.
По информации агентства, США проинформировали Индонезию о возможных санкциях при реализации контракта.
В Госдепе отказались комментировать эту информацию, однако американские дипломаты напомнили, что Вашингтон призывает союзников отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, в противном случае США могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС).
Официального подтверждения информации об отказе Джакарты от закупки Су-35 от российской или индонезийской стороны пока нет.
Как напоминает «РИА Новости», заключенный в 2018 контракт предусматривает поставку 11 истребителей. Еще летом прошлого года СМИ сообщали об отказе Индонезии от сделки, при этом генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что российская сторона готова к его реализации.
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