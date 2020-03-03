Летчики ЧФ оккупантов приступили к тренировкам на новом вертолете

15:20 13.03.2020   Крым

В оккупированном Крыму летчики морской авиации Черноморского флота страны-агрессора приступили к тренировкам на поступившем на вооружение в 2019 году вертолете Ка-31Р. 

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота, передает  Крыминформ.

В сообщении сказано, что летчики вертолетной эскадрильи Морской авиации и ПВО Черноморского флота оккупантов приступили к пилотированию вертолета Ка-31Р, поступившего на вооружение флота в прошлом году. Летчик-инструктор в рамках подготовки экипажей к управлению новым вертолётом проводит учебные полёты на Ка-31Р совместно с обучаемыми летчиками на первом этапе – за штурвалом, а затем на месте штурмана, предоставляя обучаемому возможность приобретения самостоятельных навыков управления вертолётом.

В ходе тренировочных полетов, летчики отрабатывают рулежку, взлет, управление вертолетом, использование радиолокационной станции и посадку вертолета. На следующем этапе подготовки вертолетчики отработают взлет и посадку на палубу корабля, выполняющего задачи в море, как стоящего на якоре, так и на ходу.

«В связи с существенными отличиями Ка-31Р от Ка-27 и Ка-29 на Черноморском флоте разработана программа переобучения действующих экипажей вертолётов морской авиации на новый тип летательного аппарата, а мероприятия по обучению лётчиков включены в план боевой подготовки флота», – добавил пресс-службе.

Новую технику осваивает также и технический состав, который проводит предполетную подготовку вертолета.



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