Ярмарка по продаже гробов будет работать в Симферополе до начала курортного сезона

15:00 13.03.2020   Симферополь

К началу курортного сезона жители и гости крымской столицы могут закупиться впрок гробами и другой продукцией из похоронного ассортимента в одном месте. 

Постановление об организации специализированной ярмарки подписала глава городской оккупационной администрации Елена Проценко, пишет ForPost.

В документе сказано, что «ярмарка по реализации товаров похоронной отрасли и ритуальных услуг» развернулась на улице Куйбышева 4 марта и будет работать там вплоть до 15 июня 2020 года.

Невзирая на то, что места на этой ярмарке предпринимателям обещают выделять бесплатно, особого ажиотажа это новшество не вызвало ни у них, ни тем более у местных жителей, которых оно скорее обескуражило.

«На самом деле на этот призыв Администрации не откликнулись даже предприниматели. Товары похоронного дела – это не товары впрок или повседневного потребления. К чему это непонятно. Вот если бы Администрация выделила место под строительство постоянного центра, где будут находиться и продавать товары ИП. А что такое временная ярмарка? Гробы и памятники таскать по городу?», – высказала своё мнение по этому поводу в группе «Обращения к Администрации Симферополя» соцсети Facebook симферопольская общественница Екатерина Горелкина.

Под этим сообщением развернулась большая дискуссия. Представитель крымской Ассоциации по развитию индустрии похоронного дела Сергей Лебедев подтвердил слова Горелкиной о том, что заинтересованные в проведение такой ярмарке коммерсанты об инициативе столичных чиновников ни сном ни духом не знают.

«На сайте администрации информация есть, но организации и предприятия, работающие в этой сфере, участия не приняли. Вывод очевиден – этим вопросом нужно заниматься, а не просто издать документ. Необходимо провести отраслевое совещание и ещё много подготовительных мероприятий», – считают читатели.

Алексей Защитник не без иронии заметил, что «гробовая» ярмарка сейчас актуальна как никогда: «Это готовятся к эпидемии. Очень даже правильно, чтобы можно было присмотреться».



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