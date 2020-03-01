Предатель Украины в оккупированном Крыму читает лекции «о сущности терроризма» / Фото
|14:40 13.03.2020
|Крым
Осужденным керченской колонии-поселения оккупанты в Крыму прочитали лекцию «о сущности терроризма».
Об этом в Twitter сообщил пользователь Крымский бандеровец, передает Информационное сопротивление.
«Я так полагаю, про историю России рассказывали. Россия и терроризм — одна сущность», написал блогер, отметив, что лекцию заключенным читал изменник Родины Сергей Ворончихин.
Согласно данным проекта «Миротворец», Сергей Ворончихин, родившийся 28.03.1984 г в Керчи, работал руководителем отдела межнациональных отношений Керченской горадминистрации АР Крым. Однако изменил присяге госслужащего, перейдя на службу к российским оккупантам.
С 2016 года он является «начальником» отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными организациями оккупационной администрации Керчи.
Фото с сайта ИС
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