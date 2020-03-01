Предатель Украины в оккупированном Крыму читает лекции «о сущности терроризма» / Фото

14:40 13.03.2020   Крым

Осужденным керченской колонии-поселения оккупанты в Крыму прочитали лекцию «о сущности терроризма». 

Об этом в Twitter сообщил пользователь Крымский бандеровец, передает Информационное сопротивление.

«Я так полагаю, про историю России рассказывали. Россия и терроризм — одна сущность», написал блогер, отметив, что лекцию заключенным читал изменник Родины Сергей Ворончихин.

Согласно данным проекта «Миротворец», Сергей Ворончихин, родившийся 28.03.1984 г в Керчи, работал руководителем отдела межнациональных отношений Керченской горадминистрации АР Крым. Однако изменил присяге госслужащего, перейдя на службу к российским оккупантам.

С 2016 года он является «начальником» отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными организациями оккупационной администрации Керчи.

Фото с сайта ИС



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