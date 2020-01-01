На борту одного з суден, яке нині перебуває в Бердянському морському порту, медики ізолювали членів екіпажу з підозрою на коронавірус.

Про це на брифінгу в четвер, 12 березня, заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає hromadske.

«Днями виявили певні ознаки захворювання на судні, з Коморських островів, яке відвідало Бердянський порт. Їх (членів екіпажу - ред.) ізолювали в каюті, зараз здійснюється спостереження. Ми не забирали їх ні на які обсервації або в інфекційні відділення, вони залишаються під наглядом наших медиків», - зазначив керівник Мінінфраструктури.

Криклій не уточнив, коли саме судно прибуло до порту, і скільки там перебуває членів екіпажу. При цьому він додав, що ще до введення карантину по кожному судну, яке прибувало до України, діяли суворі правила епідеміологічного контролю.

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) спільно з іншими державними органами в січні 2020 року запровадило комплекс епідеміологічного нагляду і профілактичних заходів із метою недопущення проникнення через державний кордон у морських портах коронавірусу COVID-19. Дії виконуються відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП 2005) і наказу Міністерства охорони здоров'я від 24 січня 2020 року №185.

Спалах коронавирусної інфекції COVID-19 почався у грудні 2019 року в китайському місті Ухань, де проживає 11 млн осіб. Станом на початок доби 12 березня в Китаї зареєстровано 80 793 випадки інфікування, з них 62 793 особи одужали, 3169 - померли. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 11 березня за межами Китаю зареєстрований 37 371 випадок зараження коронавірусом у 113 країнах, 1130 осіб померли.