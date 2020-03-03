Морская пехота Каспийской флотилии РФ провела боевые стрельбы
|13:40 13.03.2020
|Россия
Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Дагестане, в ночных условиях провели боевые стрельбы на полигоне Аданак в рамках двустороннего ротного тактического учения.
В целях маскировки стрельба и управление огнём артиллерии в ночных условиях проводятся без использования осветительных приборов, пишет пресс-служба Минобороны России.
При выполнении огневых задач ночью для разведки и целеуказания артиллеристы применили пристрелку целей и выставление световых створов с помощью осветительных снарядов и мин, а также отработали огневые задачи с целью ослепления наступающих сил условного противника.
Корректирование огня артиллерии, наблюдение за поражением целей осуществлялось с использованием беспилотных летательных аппаратов
Военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневых позиций с ходу, мероприятия подготовки к стрельбе и управлению огнём с использованием современных топографических комплексов.
Силами миномётной батареи осуществлялась подсветка целей осветительными минами из миномётов 2Б11, а огневое поражение целей выполняла артиллерийская батарея 122 мм гаубиц Д-30.
В ДРТУ приняли участие более 300 морских пехотинцев КФл и было задействовано около 50 единиц колёсной и бронированной техники, в том числе артиллерийские орудия и миномёты.
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