Личный состав отряда противодиверсионных сил и средств Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота страны-агрессора провел учение по защите прибрежных военных объектов от подводных диверсантов условного противника.

Мероприятие боевой подготовки проведено в пункте базирования кораблей ЧФ в порту Новороссийск, пишет пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения экипаж противодиверсионного катера (прдка) «Курсант Кировец» во время патрулирования обнаружил в акватории военно-морской базы неизвестные подводные движущиеся объекты. Для их идентификации специалисты отряда ПДСС использовали гидроакустическую станцию, стоящую на вооружении прдка и установили координаты нахождения группы условного противника.

Затем военнослужащие отряда спустились под воду в специальной экипировке, блокировали район поиска и отработали алгоритм действий по задержанию подводных диверсантов.

В учениях было задействовано 50 военнослужащих отряда ПДСС, роль условных диверсантов выполняли водолазы аварийно-спасательного отряда НВМБ.