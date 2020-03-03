На Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ учились задерживать диверсантов
|13:20 13.03.2020
|Россия
Личный состав отряда противодиверсионных сил и средств Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота страны-агрессора провел учение по защите прибрежных военных объектов от подводных диверсантов условного противника.
Мероприятие боевой подготовки проведено в пункте базирования кораблей ЧФ в порту Новороссийск, пишет пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения экипаж противодиверсионного катера (прдка) «Курсант Кировец» во время патрулирования обнаружил в акватории военно-морской базы неизвестные подводные движущиеся объекты. Для их идентификации специалисты отряда ПДСС использовали гидроакустическую станцию, стоящую на вооружении прдка и установили координаты нахождения группы условного противника.
Затем военнослужащие отряда спустились под воду в специальной экипировке, блокировали район поиска и отработали алгоритм действий по задержанию подводных диверсантов.
В учениях было задействовано 50 военнослужащих отряда ПДСС, роль условных диверсантов выполняли водолазы аварийно-спасательного отряда НВМБ.
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