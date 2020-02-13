Україна рішуче засуджує кампанії залякування та тиску, які Росія здійснює в окупованому Криму, у т.ч. щодо "Свідків Єгови" та кримськотатарських активістів.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Безперервний тиск на кримських татар та українців з боку російської окупаційної влади в Криму не є порожнім словом. 5 березня громадяни України Сергій Філатов та Артем Герасимов були незаконно засуджені російськими так званими "судами" в Криму за реалізацію свого основного права на свободу віросповідання", - заявив дипломат, привернувши увагу також до звіту "Свобода у світі 2020" від Freedom House, де йдеться про численні порушення в окупованому Криму.

Він додав, що обоє "засуджених" українців належать до "Свідків Єгови", які згідно з репресивним законодавством Росії вважаються "екстремістською організацією": "Це є черговим випадком незаконного застосування державою-окупантом своїх законів, всупереч міжнародному праву".

Цимбалюк також повідомив, що 11 березня російські окупаційні "правоохоронні органи" знову проводили обшуки в будинках кримських татар, серед яких були члени громадського руху "Кримська солідарність".

"Ми рішуче засуджуємо триваючі кампанії залякування та тиску, які Росія здійснює в окупованому Криму", - наголосив очільник місії України при ОБСЄ.

Він також в черговий раз виступив із закликом надати доступ СММ ОБСЄ до окупованої АРК, що дасть змогу Місії повідомляти про масові серйозні порушення прав людини та основних свобод в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів — Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова — затримали за звинуваченням в участі у терористичній організації.