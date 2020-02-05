Власти Турции запретили самолетам воздушно-космических сил России пролетать через турецкое воздушное пространство.

Об этом вчера, 12 марта, сообщает портал Flightradar24, передает REGNUM.

По данным портала, Анкара не пустила в свое воздушное пространство пять самолетов российских ВКС. Речь идет об одном Ту-154 Министерства обороны России и четырех истребителях-бомбардировщиках Су-34.

При возвращении на российскую авиабазу им пришлось проделать долгий путь через воздушные пространства Сирии, Ирака, Ирана, а также пролететь над Каспийским морем. Ранее пролететь через Турцию не смогли фронтовые бомбардировщики Су-24.

Российско-турецкие отношения снова обострились из-за сирийской провинции Идлиб, в которой турецкая армия вступила в боестолкновения с сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Российской Федерацией.

И хотя президенты России и Турции — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в Идлибе, ситуация там далека от разрешения.