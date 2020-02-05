Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России
|08:00 13.03.2020
|Турция
Власти Турции запретили самолетам воздушно-космических сил России пролетать через турецкое воздушное пространство.
Об этом вчера, 12 марта, сообщает портал Flightradar24, передает REGNUM.
По данным портала, Анкара не пустила в свое воздушное пространство пять самолетов российских ВКС. Речь идет об одном Ту-154 Министерства обороны России и четырех истребителях-бомбардировщиках Су-34.
При возвращении на российскую авиабазу им пришлось проделать долгий путь через воздушные пространства Сирии, Ирака, Ирана, а также пролететь над Каспийским морем. Ранее пролететь через Турцию не смогли фронтовые бомбардировщики Су-24.
Российско-турецкие отношения снова обострились из-за сирийской провинции Идлиб, в которой турецкая армия вступила в боестолкновения с сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Российской Федерацией.
И хотя президенты России и Турции — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в Идлибе, ситуация там далека от разрешения.
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