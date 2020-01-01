Прокуратура АРК і Головне управління СБУ в АРК створюють реєстр іноземців-порушників, які незаконно відвідували окуповану територію Криму в порушення встановленого Порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб оперативно реагувати на спроби порушників потрапити в Україну.

Про це заявив прокурор АРК Ігор Поночовний в коментарі виданню Українська правда, пише Центр журналістських розслідувань.

«Інформація, якою володіє прокуратура автономії і Головне управління Служби безпеки України АР Крим, щодо осіб, які порушували Порядок в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим, буде систематизована в своєрідному реєстрі, що дозволить оперативно реагувати на спроби порушників потрапити в Україну … Звичайно, це не державний реєстр, однак своєчасне отримання відповідними органами інформації дозволить своєчасно реагувати на спроби в’їзду порушників в Україні та притягувати їх до передбаченої відповідальності», – сказав Поночовний.

Він зазначив, що інформацію про іноземців-порушників правоохоронці будуть передавати в Державну прикордонну службу України.

Прокурор АРК також додав, що якщо хтось з цих осіб з’явиться на українському кордоні, прокурори і слідчі СБУ проводитимуть з ними необхідні слідчі дії.

За його словами, зараз ще невідомо, чи буде реєстр опубліковано у відкритому доступі. Це питання поки вирішується.

У січні 2020 року начальник управління прокуратури АРК Євген Комаровський повідомив в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань, що прокуратура АРК планує створити Реєстр порушників українського кордону – іноземців, які незаконно відвідували окуповану територію АР Крим та Севастополя. Реєстр буде інтегрований з базами даних Державної прикордонної служби України для оперативного виявлення порушників.

Центр журналістських розслідувань встановив, що п’ятеро померлих російських акторів та співаків, які підтримали окупацію Криму та незаконно відвідували півострів, за що їм був заборонений в’їзд до України, до цього часу включені до Переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Цей список складає Мінкультури та публікується на його сайті.