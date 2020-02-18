Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ России будет сформирован при Главкомате флота в ближайшее время.

Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передает ЦАМТО.

«В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц», – сообщил Криворучко.

По словам замминистра, центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегрированной системы боевого управления кораблей флота.

«В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления», – отметил Криворучко.

Он напомнил, что центр создается в соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в военном кораблестроении, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.