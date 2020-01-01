Министерство обороны РФ досрочно получило от концерна ВКО "Алмаз-Антей" первый в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Как сообщили в четверг, 12 марта, в пресс-службе концерна, церемония прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пишет Военное.РФ.

"Первый в этом году полковой комплект С-400 "Триумф" мы передали государственному заказчику досрочно. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", – отметил генеральный директор концерна Ян Новиков.

В соответствии с требованиями заказчика, техника при передаче представителям Минобороны РФ выводилась на полигон, где выполнялись облеты комплексов с сопровождением реальных воздушных целей.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

ЗРС состоит из пункта боевого управления и радиолокационной станции обнаружения, с которыми связаны до шести зенитных ракетных комплексов. Каждый ЗРК содержит многофункциональную РЛС управления и до 12 пусковых установок с ракетами разных типов. Также в составе системы могут опционально находиться всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

Шесть комплексов С-400 обеспечивают одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать на высотах от нескольких метров до десятков километров цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.