Влада Греції планує перетворити тонни етанолу, конфіскованого у виробників алкогольних напоїв, в антисептичний засіб для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

До 155 тонн вилученого алкоголю стоїть на митних складах по всій країні. Влада заявляє, що намагається знайти виробників, готових перетворити це на антисептики.

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Грецькі митні органи щорічно конфісковують тисячі пляшок підробленого алкоголю, відомих місцевим як "бомби".

Зараз на грецькому ринку спостерігається дефіцит чистого спирту через загальну нестачу антисептичних засобів.