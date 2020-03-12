Греція зробить антисептики з тонн конфіскованого алкоголю
|12:00 13.03.2020
|Греция
Влада Греції планує перетворити тонни етанолу, конфіскованого у виробників алкогольних напоїв, в антисептичний засіб для боротьби з епідемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
До 155 тонн вилученого алкоголю стоїть на митних складах по всій країні. Влада заявляє, що намагається знайти виробників, готових перетворити це на антисептики.
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Грецькі митні органи щорічно конфісковують тисячі пляшок підробленого алкоголю, відомих місцевим як "бомби".
Зараз на грецькому ринку спостерігається дефіцит чистого спирту через загальну нестачу антисептичних засобів.
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