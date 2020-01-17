Новый президент Греции будет приведена к присяге по сокращенной церемонии
|10:40 13.03.2020
|Греция
Новый президент Греции Катерина Сакелларопулу будет приведена к присяге в пятницу 13 марта, в 11 часов утра, на церемонии в парламенте Греции.
Церемония, как ожидается, будет существенно урезанной и лишенной физического контакта между участниками на фоне пандемии коронавируса, пишут Русские Афины.
Сразу после церемонии Сакелларопулу возложит венок к Могиле Неизвестного солдата перед Парламентом, а затем отправится в Президентский дворец, где она должна приступить к своим обязанностям, сменив на посту нынешнего президента Прокописа Павлопулоса.
Сакелларопулу решила отменить дальнейшую церемонию, которая была запланирована на субботу, сославшись на необходимость коллективных усилий по сдерживанию распространение вируса.
Напомним, премьер-министр Греции, в своём чрезвычайном обращении к народу страны 15 января 2020 года, выдвинул на должность президента Республики председателя Верховного суда Греции Екатерину Сакелларопулу.
«Г-жа Сакелларопулу — отличный адвокат по международному праву, блестящий судья Верховного суда, которая стала его первой женщиной-президентом. Это решение было предложено по единогласному мнению правительства», - подчеркнул Мицотакис. Он также сослался на её длительную работу в суде и отметил, что «верховный судья на высоком посту страны отмечает нашу приверженность правосудию, как центральному органу власти Республики».
«Я думаю, настало время, чтобы высшую государственную должность в нашей стране заняла достойная гречанка», — заявил Кириакос Мицотакис.
Отметим, должность президента Греции является церемониальной, а политическая власть принадлежит премьер-министру. Президент Греции избирается парламентом сроком на пять лет. Полномочия действующего президента Греции Прокописа Павлопулоса истекают в марте 2020 года.
Катерина Сакелларопулу родилась в 1956 году в Салониках.
Изучала право в Афинском университете и получила степень магистра публичного права в Парижском университете II.
В октябре 2015 года стала вице-президентом Совета Европы, а в октябре 2018 года была единогласным решением выдвинута в качестве президента Совета Европы.
Екатерина Сакелларопулу участвовала в Союзе судей Евросоюза, где занимала должность генерального секретаря (1985-1986), вице-президента (2006-2008) и президента (1993-1995, 2000-2001).
С 2018 года занимала должность председателя Верховного суда Греции.
У г-жи Сакелларопулу имеется множество публикаций в научных журналах, она автор книги «Экономический кризис и охрана окружающей среды в юриспруденции Государственного совета».
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