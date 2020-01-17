ФСБ просит суд Москвы продлить арест крымчанину Яцкину – адвокат
|10:20 13.03.2020
|Крым
ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы продлить арест крымчанину, которого Россия обвиняет в «госизмене», Ивану Яцкину.
Данное ходатайство следствие будет рассматривать сегодня, 13 марта. Об этом адвокат Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook, пишет Крым.Реалии.
«Как известил меня следователь, завтра Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следователя СУ ФСБ России о продлении срока содержания под стражей в отношении Ивана Яцкина. Заседание состоится в пятницу 13 марта в 9 утра», – написал адвокат.
Полозов сказал ТАСС, что «скорее всего следствие попросит продлить арест на два месяца».
Ранее Полозов уже навещал Яцкина в следственном управлении ФСБ и рассказал о его состоянии здоровья.
Уроженец села Войково Первомайского района Крыма Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. Об этом стало известно в декабре.
Cообщалось, что арестованный в аннексированном Крыму по подозрению в госизмене крымчанин Иван Яцкин написал письма из московского СИЗО «Лефортово» президенту Украины Владимиру Зеленскому и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь его семье. В офисе Зеленского приняли заявление Яцкина.
Полозов сообщал, что после ареста Яцкина перевезли из Крыма в Москву. По его словам, российские силовики оказывали на крымчанина «сильное психологическое давление».
Российское информагентство сообщало, что детали уголовного дела в отношении крымчанина не уточняются «в интересах следствия».
На запрос Крым.Реалии в СБУ сообщили, что Иван Яцкин не сотрудничал со Службой безопасности Украины.
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