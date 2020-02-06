Инфляция в оккупированном Крыму за 2019 год составила 2,6%

10:00 13.03.2020   Крым

Потребительские цены в оккупированном Крыму в феврале 2020 года по сравнению с январем выросли на 0,3%, по сравнению с декабрем - на 0,2%.

Об этом говорится в материалах Крымстата, пишет Интерфакс.

В частности, цены на продукты питания в прошлом месяце повысились на 0,5% (с начала года - рост также на 0,5%), стоимость услуг увеличилась на 0,5% (рост на 0,4%). Непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,3% (с начала года - также на 0,3%).

Потребительские цены в оккупированном Севастополе выросли за февраль на 0,2%, с начала года - на 0,5%. В том числе цены на продтовары увеличились в прошлом месяце на 0,3% (с начала года - рост на 0,2%), непродовольственные товары - на 0,1% (рост на 0,3%), услуги - на 0,2% (рост на 1,3%).

Как сообщалось, инфляция в оккупированном Крыму в целом за 2019 год составила 2,6%, в Севастополе - 2,5%.



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