ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов

09:40 13.03.2020   Абхазия

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках двустороннего противодиверсионного тактического учения.

На полигоне Цабал, вооружившись снайперскими винтовками «Винторез», пулеметами «Печенег» и другим стрелковым оружием, разведчики выполнят разведывательно-диверсионные и противодиверсионные задачи по ликвидации групп незаконных вооруженных формирования условного противника в дневное и ночное время, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, пишет пресс-служба Минобороны России.

После обнаружения мест дислокации условного противника, разведчики передадут по средствам связи координаты объектов на командный пункт для их уничтожения силами артиллерийских подразделений и авиации.

Для приближения обстановки к реальным боевым условиям предусмотрено применение имитационных зарядов и холостых патронов, также различные современные технические средства.

Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц военной техники, в т.ч. бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор» и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг».

А в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне Майкопский в Адыгее танкисты российской военной базы в Абхазии приступили к этапу боевой стрельбы.

Военнослужащим российской военной базы на танках Т-72Б3 предстоит выполнить различные тактические маневры в условном общевойсковом бою с выполнением боевых стрельб по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику условного противника. Максимальная дальность до целей составит около 4 тысяч метров, дистанция для ведения огня в движении – 500 метров.

Кроме того, механики-водители закрепят навыки вождения танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных рельефных препятствий.

ДРТУ продлится до конца текущей недели, всего в нем принимает участие более 300 военнослужащих соединения ЮВО и задействовано около 30 единиц боевой техники.

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на полигонах Цабал в Абхазии и Майкопский в Адыгее.

В рамках полевого выхода артиллеристы соединения произведут более 20 тыс. залпов из различного штатного артиллерийского вооружения, в том числе из 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометов. Часть стрельб проходит в ночное время суток в условиях горно-лесистой местности.

Военнослужащие освоят новые методы и способы выполнения огневых задач при поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и войск противовоздушной обороны.

Всего в полевом выходе артиллерийских подразделений принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 300 единиц артиллерийских орудий и военной техники.



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