Депутаты севастопольского т.н. "Законодательного собрания" на пленарном заседании 12 марта приняли во втором чтении закон о сборе гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов.

Проект представил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, пишет Новый Севастополь.

«Граждане обязаны соблюдать требования режима охраны особо охраняемых природных территорий, – сказал он. – Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор для собственных нужд растений, отнесенных к недревесным лесным ресурсам, виды которых занесены в Красную книгу РФ, Красную книгу Севастополя».

Горелов добавил, что Севприроднадзору стоит опубликовать на своем сайте памятку для граждан с разъяснениями, что именно разрешено собирать в лесу.

В июне 2019 года депутаты "Заксобрания" отклонили этот законопроект.

В июле т.н."губернатор" Севастополя вернул его на рассмотрение "парламента".