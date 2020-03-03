Жителям оккупированного Севастополя разрешили собирать валежник
|09:20 13.03.2020
|Севастополь
Депутаты севастопольского т.н. "Законодательного собрания" на пленарном заседании 12 марта приняли во втором чтении закон о сборе гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов.
Проект представил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, пишет Новый Севастополь.
«Граждане обязаны соблюдать требования режима охраны особо охраняемых природных территорий, – сказал он. – Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор для собственных нужд растений, отнесенных к недревесным лесным ресурсам, виды которых занесены в Красную книгу РФ, Красную книгу Севастополя».
Горелов добавил, что Севприроднадзору стоит опубликовать на своем сайте памятку для граждан с разъяснениями, что именно разрешено собирать в лесу.
В июне 2019 года депутаты "Заксобрания" отклонили этот законопроект.
В июле т.н."губернатор" Севастополя вернул его на рассмотрение "парламента".
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