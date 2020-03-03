Уголовное дело может быть возбуждено в отношении компании, добывавшей песок на Бакальской косе на севери аннексированного полуострова.

У компании отозвана лицензия на добычу, а также предварительно определен размер ущерба, сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Служба экономической безопасности занимается этим вопросом. Все ознакомлены. Решение должны были получить об отзыве лицензии, – сказал Аксенов. – Уже предварительно посчитан ущерб, если я не ошибаюсь, 52 млн рублей от деятельности данного предприятия, будет возможность возбудить уголовное дело».

Аксенов уточнил, что расследование незаконной добычи песка на Бакальской косе контролирует лично глава МВД по Крыму Павел Каранда. «Я считаю, что наглецов надо учить. Здесь уже принципиальная ситуация, раз мы уже вошли на «тропу войны», ее нужно доводить до конца. Все должны компенсировать ущерб. В случае отсутствия компенсации кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать наше богатство», – добавил "глава Крыма".

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. В середине декабря Сергей Аксёнов заявил, что из-за проводимых работ площадь Бакальской косы сократилась. Оккупационные власти Крыма неоднократно обращались в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию на добычу, однако обращения остались без ответа. Кроме того, были предложены поправки в закон «О недрах», которые предполагают, что выдача лицензий на недропользование будет вестись с согласованием с местными органами власти.

Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Наталья Поклонская в начале 2020 года заявила о намерении обратиться к американскому актеру Леонардо ДиКаприо с просьбой помочь остановить добычу песка на Бакальской косе и у озера Донузлав.