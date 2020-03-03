Оккупанты опять грозят уголовным делом "добытчикам" песка на Бакальской косе

09:00 13.03.2020   Крым

Уголовное дело может быть возбуждено в отношении компании, добывавшей песок на Бакальской косе на севери аннексированного полуострова. 

У компании отозвана лицензия на добычу, а также предварительно определен размер ущерба, сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Служба экономической безопасности занимается этим вопросом. Все ознакомлены. Решение должны были получить об отзыве лицензии, – сказал Аксенов. – Уже предварительно посчитан ущерб, если я не ошибаюсь, 52 млн рублей от деятельности данного предприятия, будет возможность возбудить уголовное дело».

Аксенов уточнил, что расследование незаконной добычи песка на Бакальской косе контролирует лично глава МВД по Крыму Павел Каранда. «Я считаю, что наглецов надо учить. Здесь уже принципиальная ситуация, раз мы уже вошли на «тропу войны», ее нужно доводить до конца. Все должны компенсировать ущерб. В случае отсутствия компенсации кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать наше богатство», – добавил "глава Крыма".

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания. В середине декабря Сергей Аксёнов заявил, что из-за проводимых работ площадь Бакальской косы сократилась. Оккупационные власти Крыма неоднократно обращались в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию на добычу, однако обращения остались без ответа. Кроме того, были предложены поправки в закон «О недрах», которые предполагают, что выдача лицензий на недропользование будет вестись с согласованием с местными органами власти.

Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Наталья Поклонская в начале 2020 года заявила о намерении обратиться к американскому актеру Леонардо ДиКаприо с просьбой помочь остановить добычу песка на Бакальской косе и у озера Донузлав.



Ще на цю тему:

15:00 13.03.2020
Ярмарка по продаже гробов будет работать в Симферополе до начала курортного сезона
09:20 13.03.2020
Жителям оккупированного Севастополя разрешили собирать валежник
20:01 12.03.2020
Оккупированный Крым получит 7 миллиардов рублей от правительства РФ
14:41 12.03.2020
Голова УІНП розповів, якою має бути декомунізація на Донбасі і в Криму після деокупації
15:40 11.03.2020
Трупы животных в прибрежных водах Севастополя становятся недоброй традицией / Фото
13:40 11.03.2020
В Крыму людей травят смертельно опасным алкоголем
17:15 10.03.2020
У Литві суд не визнав розірвання шлюбу, оформлене в окупованому Криму
11:01 10.03.2020
В Україну не пустили "единоросса" з медаллю "За возвращение Крыма"
10:20 10.03.2020
Фігуранти у справі збитого над Донбасом «Боїнга» планують навколосвітню подорож із анексованого Криму
09:01 10.03.2020
У Маріуполі прикордонники та рибалки скоординували дії на випадок загрози на морі з боку РФ
10:15 06.03.2020
В Армянске зарегистрировано превышение нормы диоксида азота в воздухе
09:30 06.03.2020
Крым станет площадкой для общения сепаратистов из непризнанных республик и оккупированных территорий
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 13.03.2020
Азербайджан стал больше экспортировать продукции оборонпрома их Турции
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.03.2020
Греція зробить антисептики з тонн конфіскованого алкоголю
10:40 13.03.2020
Новый президент Греции будет приведена к присяге по сокращенной церемонии
13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
11:30 12.03.2020
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:40 13.03.2020
ЮВО: Российские разведчики в горах Абхазии искали условных террористов
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
19:00 11.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:00 13.03.2020
Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
15:41 12.03.2020
У Молдові жінка з симптомами коронавірусу відмовлялася їхати до лікарні: переконала поліція
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 13.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 12, 13 марта
17:00 13.03.2020
У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтійському регіоні
15:40 13.03.2020
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от закупки российских Су-35
13:40 13.03.2020
Морская пехота Каспийской флотилии РФ провела боевые стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
Всі новини країни
Турция Турция
19:40 13.03.2020
Туреччина і Росія підписали домовленість щодо Ідлібу
16:20 13.03.2020
На востоке Турции начался восьмой этап антитерратистической операции
08:00 13.03.2020
Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России
11:45 12.03.2020
Туреччина через коронавірус переносять туристичний сезон
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 13.03.2020
Морские порты Украины в январе-феврале 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов
20:30 13.03.2020
Україна закриває кордон для іноземців на два тижні
20:15 13.03.2020
IМО закрила штаб-квартиру на карантин і відклала засідання комітетів
19:20 13.03.2020
В ізольованих у Бердянському порту моряків коронавірусу не виявили
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд