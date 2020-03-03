Корабельная ударная группа в составе флагмана Каспийской флотилии ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных кораблей «Дагестан» и «Углич» вышла из пункта постоянного базирования и осуществляет переход морем для развертывания в назначенных морских районах в рамках сдачи совместной курсовой задачи.

Экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи по организации противовоздушной обороны и связи в составе ордера, а также примут участие в учениях по борьбе за живучесть в условиях плавания, пишет пресс-служба Минобороны России.

Морякам предстоит уничтожить надводные корабли условного противника, выполнить корабельные учения по ведению боя в составе группы, отработать элементы совместного плавания различными строями и провести тренировки по управлению маневрами группы кораблей при постановке и съёмке с якоря, а также мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде.

Также корабельная группа Каспийской флотилии выполнит боевое упражнение «подход к обеспечивающему судну для пополнения материальных запасов способом «борт о борт» и проведет боевые стрельбы из артиллерийских систем АК-630 и АК-176 по буксируемому корабельному щиту, имитирующему корабль противника.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии успешно выполнили вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблём», которая является завершающим этапом для допуска экипажей кораблей к выполнению задач по предназначению.

В рамках курсовой задачи моряки-каспийцы отработали тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника. В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей провели практические артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям из корабельных артиллерийских установок А-190 и зенитно-артиллерийских комплексов АК630-М2 «Дуэт» на различные дальности в условиях сложной помеховой обстановки.

В ходе мероприятий боевой подготовки моряки выполнили ряд нормативов и тренировок по противовоздушной и противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля с огнём и водой в море и всесторонней обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Кроме того, в течение нескольких дней экипажи провели ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, химической, биологической защите и противоминной защите корабля.

Всего в рамках сдачи курсовой задачи задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе малый артиллерийский корабль «Махачкала», малый ракетный корабль «Углич».