Напередодні 18 березня, чергової річниці російської агресії та анексії Криму та Севастополя, ЄС нагадав про політику невизнання незаконних дій Російської Федерації та про економічні обмежувальні заходи, які вживаються проти окупаційної влади.

Про це йдеться у систематизованому роз’ясненні ЄС щодо політики невизнання, яке оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій, пише Укрінформ.

«Окремі обмежувальні заходи, які стали наслідком незаконної анексії Криму і Севастополя, були застосовані проти економічної активності на цих територіях. Вони, зокрема, включають заборону на імпорт товарів, вироблених у Криму та Севастополі, якщо вони не мають українських сертифікатів», - йдеться у публікації.

Європейським фізичним особам і компаніям заборонено також робити будь-які інвестиції в Крим або Севастополь, вони не можуть купляти там нерухомість або заклади, будь-яким чином фінансувати кримські компанії або надавати їх послуги. Європейським компаніям прямо забороняється проводити інвестиції у будь-які інфраструктурні проєкти в таких сферах як транспорт, телекомунікації, енергетика, розвідка родовищ або видобуток нафти, газу та мінеральних ресурсів. Відповідні європейські товари та технології не можуть експортуватися кримським компаніям або використовуватися в Криму. Це ж стосується технічної допомоги, надання брокерських, будівельних або інженерних послуг, які мають відношення до інфраструктури або споріднених секторів.

Окремі обмеження ЄС визначені для туристичної галузі Криму та Севастополя. Європейські круїзні лайнери не можуть запрошуватися у порти Кримського півострова, за виключенням надзвичайних ситуацій. До переліку таких портів входять Севастополь, Керч, Ялта, Феодосія, Євпаторія, Чорноморське та Комиш-Бурун. Це правило застосовується до всіх суден, які знаходяться у власності або контролюються європейцями, або ходять під прапорами країн-членів ЄС. На додаток, всім європейським операторам, незалежно від типу кораблів, заборонено здійснювати будь-які платежі портовим адміністраціям Керчі та Севастополя.

«Для виконання цих обмежувальних заходів та інших елементів політики невизнання, ЄС довів цю інформацію до всіх бізнесових організацій ЄС, які співпрацювали або здійснювали інвестиції у Крим або Севастополь», - наголошується в оприлюдненому повідомленні.