Затриманий окупантами кримський татарин потребує заміни серцевого клапана

11:40 13.03.2020   Крым

Кримськотатарський активіст Амет Сулейманов, якого 11 березня російські силовики затримали після обшуку в Бахчисараї, хворіє на ревматизм серця і потребує заміни серцевого клапана - перебування в умовах СІЗО загрожує його життю.

Про це написала в Facebook його дружина Лілія, пише Укрінформ.

"Я дуже хвилююся за те, що може відбутися після винесення запобіжного заходу, так як умови слідчого ізолятора абсолютно неприйнятні для людини з таким тяжким медичним діагнозом і протипоказаннями. Я боюся за нього, тому що перебування у в'язниці - це загроза не тільки його здоров'ю, але і життю, бо нелюдські умови СІЗО можуть призвести до летального кінця", - сказала дружина Сулейманова.

З її слів, вони з Аметом одружилися 14 років тому, а рік по тому у нього з'явилися перші симптоми та ознаки хвороби серця. У 2007 році після обстеження в стаціонарі лікарні міста Бахчисарая був поставлений діагноз - артеріальна недостатність 2-3 ступеня, мітральна недостатність - і дана рекомендація про заміну серцевого клапана.

З 2008 року Сулейманов за направленням кримських лікарів щорічно проходив консультацію і лікування в національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова (Київ), курс терапії і лікування у відділенні ревматології лікарні ім. Семашка (Сімферополь).

Йому присвоїли інвалідність 3 групи, але у 2015 році її зняли: Сулейманов відмовився від операції в Москві, так як протягом усього періоду він був під наглядом і отримував лікування від свого лікаря в Києві.

"Востаннє він був в інституті 21 березня 2019 року. Лікар дав ще на рік відстрочку. І в березні 2020 року (Амет вже купив квитки на 18 березня) ми в плановому порядку повинні були провести заключну консультацію з хірургом щодо термінів протезування серцевого клапана", - розповіла дружина затриманого.

Як повідомлялось, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів - Енвера Мустафаєва, Амет Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова - затримали за обвинуваченням в участі в терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).

За словами дружини Сулейманова, йому під час обшуку підкинули "заборонені" російською владою книги.

Слідче управління поліції АР Крим за фактом незаконних обшуків відкрило кримінальне провадження про незаконне проникнення в житло.

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обставин незаконних обшуків в окупованому Криму.



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