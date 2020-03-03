Кримськотатарський активіст Амет Сулейманов, якого 11 березня російські силовики затримали після обшуку в Бахчисараї, хворіє на ревматизм серця і потребує заміни серцевого клапана - перебування в умовах СІЗО загрожує його життю.

Про це написала в Facebook його дружина Лілія, пише Укрінформ.

"Я дуже хвилююся за те, що може відбутися після винесення запобіжного заходу, так як умови слідчого ізолятора абсолютно неприйнятні для людини з таким тяжким медичним діагнозом і протипоказаннями. Я боюся за нього, тому що перебування у в'язниці - це загроза не тільки його здоров'ю, але і життю, бо нелюдські умови СІЗО можуть призвести до летального кінця", - сказала дружина Сулейманова.

З її слів, вони з Аметом одружилися 14 років тому, а рік по тому у нього з'явилися перші симптоми та ознаки хвороби серця. У 2007 році після обстеження в стаціонарі лікарні міста Бахчисарая був поставлений діагноз - артеріальна недостатність 2-3 ступеня, мітральна недостатність - і дана рекомендація про заміну серцевого клапана.

З 2008 року Сулейманов за направленням кримських лікарів щорічно проходив консультацію і лікування в національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова (Київ), курс терапії і лікування у відділенні ревматології лікарні ім. Семашка (Сімферополь).

Йому присвоїли інвалідність 3 групи, але у 2015 році її зняли: Сулейманов відмовився від операції в Москві, так як протягом усього періоду він був під наглядом і отримував лікування від свого лікаря в Києві.

"Востаннє він був в інституті 21 березня 2019 року. Лікар дав ще на рік відстрочку. І в березні 2020 року (Амет вже купив квитки на 18 березня) ми в плановому порядку повинні були провести заключну консультацію з хірургом щодо термінів протезування серцевого клапана", - розповіла дружина затриманого.

Як повідомлялось, 11 березня, російські силовики провели обшуки в семи будинках кримських мусульман. П'ятьох кримськотатарських активістів - Енвера Мустафаєва, Амет Сулейманова, Османа і Сейтумера Сейтумерових, Рустема Сейтмеметова - затримали за обвинуваченням в участі в терористичній організації (66-річного Мустафаєва пізніше відпустили).

За словами дружини Сулейманова, йому під час обшуку підкинули "заборонені" російською владою книги.

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