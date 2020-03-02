На сайті парламенту зареєстрований проект постанови №3207 "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення".

Про це свідчать дані на сайті парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

На даний момент авторами постанови значаться 28 народних депутатів від кількох політичних сил.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде поставляти до Криму воду для промислових і військових потреб.

При цьому, як підкреслив глава уряду, можлива поставка води для господарських потреб - у разі гуманітарної загрози українцям.