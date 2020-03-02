У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму

21:01 12.03.2020   Крым

На сайті парламенту зареєстрований проект постанови №3207 "Про Заяву Верховної ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення".

Про це свідчать дані на сайті парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

На даний момент авторами постанови значаться 28 народних депутатів від кількох політичних сил.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде поставляти до Криму воду для промислових і військових потреб.

При цьому, як підкреслив глава уряду, можлива поставка води для господарських потреб - у разі гуманітарної загрози українцям.



Ще на цю тему:

14:01 10.03.2020
«Глава» Крыма призвал жителей экономить воду
08:20 10.03.2020
Заяви посадовців про подачу води в Крим викликають атмосферу недовіри - експерт
19:01 06.03.2020
Вода у Крим? Годувати і напувати треба свою армію, а не окупанта!
15:15 06.03.2020
«Україна розглядає це питання як знаряддя шантажу»: - Аксенов про воду в окупований Крим
13:30 06.03.2020
Голова Меджлісу вважає заяву Шмигаля про воду для Криму "ударом у спину"
13:01 06.03.2020
Воду з материкової України у Крим подавати не будемо — Президент
12:30 06.03.2020
Окупанти Криму відреагували на заяву Шмигаля щодо постачання води
12:15 06.03.2020
Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов: Шмыгаль о поставках воды в оккупированный Крым
12:01 06.03.2020
В оккупированном Крыму системы полива начали готовить к подаче воды
11:30 06.03.2020
У постпредстві Президента в АРК відреагували на заяву Шмигаля щодо води в Крим
09:15 06.03.2020
Голова МЗС: подача води в окупований Крим - це інструмент деокупації
08:01 06.03.2020
Шмигаль пояснив свої слова про постачання води в Крим: "хотіли б, але не можемо"
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
Всі новини країни
Греция Греция
13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
11:30 12.03.2020
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
10:45 12.03.2020
У таборах для мігрантів у Греції вже понад 5,5 тисяч дітей без супроводження
17:30 11.03.2020
Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
19:00 11.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
10:40 11.03.2020
ЮВО: Российские военные провели двусторонние учения на полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 12.03.2020
Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство
15:41 12.03.2020
У Молдові жінка з симптомами коронавірусу відмовлялася їхати до лікарні: переконала поліція
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
12:30 10.03.2020
Молдова получит 12 тепловозов по контракту с GE до конца июля
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 12.03.2020
Саудівська Аравія планує постачати нафту за рекордно низькою ціною, - Bloomberg
13:21 12.03.2020
Первый корвет проекта 20380 для ЧФ РФ, план по вводу в строй - декабрь 2020
12:21 12.03.2020
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
08:30 12.03.2020
В Росії прийняли закон про визнання українців та білорусів “носіями російської мови”
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 12.03.2020
Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд
16:41 12.03.2020
Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 12.03.2020
Туреччина через коронавірус переносять туристичний сезон
20:40 11.03.2020
Турецкие военные выдворили греческий катер из вод страны / Фото
09:40 11.03.2020
Туреччина поскаржиться на Грецію в ООН через дії щодо біженців
20:30 10.03.2020
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 12.03.2020
У Раду внесли заяву щодо спроб відновлення водопостачання до Криму
20:45 12.03.2020
Репрессии в Крыму – средство политического шантажа — адвокат
20:31 12.03.2020
Фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» через голод стало зле на суді – активісти
20:15 12.03.2020
Оккупанты начали госиспытания буксира «Андрей Степанов» для Черноморского флота РФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд