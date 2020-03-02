Репрессии в Крыму – средство политического шантажа — адвокат
|20:45 12.03.2020
|Крым
Адвокат Николай Полозов считает, что российский оккупационный режим начал очередной «набор заложников» для «политического шантажа» украинской власти по поставке воды в Крым.
Таким образом адвокат прокомментировал новые обыски и задержания крымских татар, проведенные в Бахчисарайском районе утром 11 марта силовиками оккупантов, на странице в Facebook, передает Флот2017.
«Если раньше практика набора заложников — политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась, в том числе, для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды», — говорится в сообщении.
Николай Полозов подчеркивает, что репрессии в оккупированном Крыму проводятся не только с целью «запугивания населения», а определенно стали применяться как «средство политического шантажа новой украинской власти».
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