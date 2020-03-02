Адвокат Николай Полозов считает, что российский оккупационный режим начал очередной «набор заложников» для «политического шантажа» украинской власти по поставке воды в Крым.

Таким образом адвокат прокомментировал новые обыски и задержания крымских татар, проведенные в Бахчисарайском районе утром 11 марта силовиками оккупантов, на странице в Facebook, передает Флот2017.

«Если раньше практика набора заложников — политзаключенных в оккупированном Крыму осуществлялась, в том числе, для пополнения обменного фонда, то теперь становится очевидно, что требования Кремля будут касаться поставки в Крым днепровской воды», — говорится в сообщении.

Николай Полозов подчеркивает, что репрессии в оккупированном Крыму проводятся не только с целью «запугивания населения», а определенно стали применяться как «средство политического шантажа новой украинской власти».