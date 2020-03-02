У Сімферополі під час засідання підконтрольного Росії Київського районного суду за другою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» одному з фігурантів стало зле, довелося оголошувати перерву .

Про це повідомляють активісти громадського об’єднання «Кримська солідарність», які перебувають на засіданні, передає Радіо Свобода.

«Умерову Шабану стало зле, через це оголосили перерву. Цей стан здоров’я пов’язаний з тим, що підсудним видали сухпайки зі свининою, але через релігійні переконання, вони не могли прийняти цю їжу. Під час короткої перерви Умерову дозволили вмитися і випити води, після чого слухання продовжилося», – повідомляють активісти.

У зв’язку з цим адвокат Назім Шейхмамбетов подав відповідну окрему постанову на адресу адміністрації СІЗО.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 12 березня розглядає клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу фігурантам цієї справи – Білялу Аділову, Енверу Аметову, Шабану Умерову, Різі Ізетову, Яшару Муєдінову.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаться під арештом в СІЗО мінімум до 27 березня.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.