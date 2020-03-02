Фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» через голод стало зле на суді – активісти

20:31 12.03.2020   Крым

У Сімферополі під час засідання підконтрольного Росії Київського районного суду за другою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» одному з фігурантів стало зле, довелося оголошувати перерву.

Про це повідомляють активісти громадського об’єднання «Кримська солідарність», які перебувають на засіданні, передає Радіо Свобода.

«Умерову Шабану стало зле, через це оголосили перерву. Цей стан здоров’я пов’язаний з тим, що підсудним видали сухпайки зі свининою, але через релігійні переконання, вони не могли прийняти цю їжу. Під час короткої перерви Умерову дозволили вмитися і випити води, після чого слухання продовжилося», – повідомляють активісти.

У зв’язку з цим адвокат Назім Шейхмамбетов подав відповідну окрему постанову на адресу адміністрації СІЗО.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 12 березня розглядає клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу фігурантам цієї справи – Білялу Аділову, Енверу Аметову, Шабану Умерову, Різі Ізетову, Яшару Муєдінову.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаться під арештом в СІЗО мінімум до 27 березня.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.



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