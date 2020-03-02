Морской буксир «Андрей Степанов» приступил к заводским ходовым испытаниям в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.

Отмечается, что члены экипажа проходят обучение на буксире:

— эксплуатации основных систем и механизмов;

— техническому обслуживанию судовых агрегатов и устройств;

— проводятся ходовые испытания;

— работа силовой установки и энергосистем судна.

«В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытываются резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также проверяется работа внутрикорабельных средств связи. Проводится проверка шлюпочного и спасательного устройств, тестируется система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

После завершения текущего этапа ходовых испытаний будет проведена ревизия судовых систем, устройств и механизмов. Только после этого продолжится следующий этап государственных испытаний.

Справка

Буксир «Андрей Степанов» — проект 23470. Однотипный буксир этого проекта «Сергей Балк» в феврале 2020 был включён в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Предназначение буксира проекта 23470:

— морская буксировка судов и плавучих объектов во льдах и на чистой воде,

— проводка кораблей и судов в акватории морских портов;

— осуществление эскортных операций в море;

— тушение возгораний на надводных объектах.