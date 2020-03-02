Оккупанты начали госиспытания буксира «Андрей Степанов» для Черноморского флота РФ
|20:15 12.03.2020
|Крым
Морской буксир «Андрей Степанов» приступил к заводским ходовым испытаниям в акватории Чёрного моря.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.
Отмечается, что члены экипажа проходят обучение на буксире:
— эксплуатации основных систем и механизмов;
— техническому обслуживанию судовых агрегатов и устройств;
— проводятся ходовые испытания;
— работа силовой установки и энергосистем судна.
«В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытываются резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также проверяется работа внутрикорабельных средств связи. Проводится проверка шлюпочного и спасательного устройств, тестируется система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.
После завершения текущего этапа ходовых испытаний будет проведена ревизия судовых систем, устройств и механизмов. Только после этого продолжится следующий этап государственных испытаний.
Справка
Буксир «Андрей Степанов» — проект 23470. Однотипный буксир этого проекта «Сергей Балк» в феврале 2020 был включён в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота.
Предназначение буксира проекта 23470:
— морская буксировка судов и плавучих объектов во льдах и на чистой воде,
— проводка кораблей и судов в акватории морских портов;
— осуществление эскортных операций в море;
— тушение возгораний на надводных объектах.
Ще на цю тему:
Морская авиация ЧФ России провела противолодочные учения
Столетний «металлолом» оккупантов вышел на учения в море / Фото
На Черноморскоом флоте РФ отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу
Экипажи кораблей ЧФ России готовятся к международному конкурсу
Керував штурмом військової частини: фігурант справи MH17 активно сприяв анексії Криму - офіцер ВМС України
У центрі Києва провели акцію солідарності з Кримом
На Черноморском флоте заступит на службу первый женский экипаж патрульного катера "Раптор"