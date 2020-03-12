Оккупированный Крым получит 7 миллиардов рублей от правительства РФ
|20:01 12.03.2020
|Крым
Кабинет министров РФ на заседании в четверг распределил дополнительную финансовую поддержку территориям, которым в последние годы уделяется приоритетное внимание. Более 7 миллиардов рублей получит оккупированный Крым.
Основная часть средств - 6,7 миллиарда - направят на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования, остальные деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов, передает Крымская ПРАВДА.
Ще на цю тему:
14:41 12.03.2020
Голова УІНП розповів, якою має бути декомунізація на Донбасі і в Криму після деокупації
Голова УІНП розповів, якою має бути декомунізація на Донбасі і в Криму після деокупації
13:40 11.03.2020
В Крыму людей травят смертельно опасным алкоголем
В Крыму людей травят смертельно опасным алкоголем
11:01 10.03.2020
В Україну не пустили "единоросса" з медаллю "За возвращение Крыма"
В Україну не пустили "единоросса" з медаллю "За возвращение Крыма"
10:20 10.03.2020
Фігуранти у справі збитого над Донбасом «Боїнга» планують навколосвітню подорож із анексованого Криму
Фігуранти у справі збитого над Донбасом «Боїнга» планують навколосвітню подорож із анексованого Криму
09:01 10.03.2020
У Маріуполі прикордонники та рибалки скоординували дії на випадок загрози на морі з боку РФ
У Маріуполі прикордонники та рибалки скоординували дії на випадок загрози на морі з боку РФ
09:30 06.03.2020
Крым станет площадкой для общения сепаратистов из непризнанных республик и оккупированных территорий
Крым станет площадкой для общения сепаратистов из непризнанных республик и оккупированных территорий
16:30 05.03.2020
Московская фирма покупает металлургический завод в Керчи
Московская фирма покупает металлургический завод в Керчи
13:15 05.03.2020
"Суд" в Криму оштрафував "свідка Єгови" на 400 тисяч рублів
"Суд" в Криму оштрафував "свідка Єгови" на 400 тисяч рублів