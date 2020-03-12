Кабинет министров РФ на заседании в четверг распределил дополнительную финансовую поддержку территориям, которым в последние годы уделяется приоритетное внимание. Более 7 миллиардов рублей получит оккупированный Крым.

Основная часть средств - 6,7 миллиарда - направят на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования, остальные деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов, передает Крымская ПРАВДА.