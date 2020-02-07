Кандидат в прем'єр-міністри Румунії Флорін Кицу 12 березня відмовився очолювати уряд, про що стало відомо за кілька хвилин до запланованого парламентського голосування щодо висловлення довіри його кабінету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунією керує тимчасовий центристський уряд прем'єр-міністра Людовика Орбана, який має обмежені повноваження після того, як йому висловили недовіру в лютому.

Ліберали намагалися домогтися дострокових парламентських виборів.

"Президент Румунії Клаус Йоганніс взяв до відома це рішення і збирається сьогодні ввечері зробити заяву для преси", - заявили в пресслужбі президента.

Кандидатуру в.о. міністра фінансів Флоріна Кицу раніше висунув Йоганніс, доручивши йому сформувати перехідний уряд до парламентських виборів в листопаді.