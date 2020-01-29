До українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі
|19:01 12.03.2020
|Украина
Сьогодні до українського порту Південний прийшов перший танкер нафти для Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба “Укртранснафти”, передає УНН.
“12 березня 2020 року АТ „Укртранснафта“ розпочало прийом на Морському нафтовому терміналі „Південний“ першого танкера з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тон для її подальшого транспортування нафтопроводом „Одеса-Броди“ та однією з двох ниток нафтопроводу „Дружба“ в напрямку НПЗ Білорусі”, — повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь здійснюється в рамках договору між АТ “Укртранснафта” та BNK Limited, яка є дочірньою компанією ЗАТ “Білоруська нафтова компанія”.
Договір діє до кінця 2020 року та передбачає співпрацю сторін щодо транспортування нафти із використанням нафтопроводу “Одеса-Броди” та однієї гілки магістрального нафтопроводу “Дружба” до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ “Південний” — ЛВДС “Броди” — ЛВДС “Мозир”.
“Забезпечення транзиту нафти до Мозирського НПЗ дозволить підвищити рівень завантаження нафтотранспортної системи України. При цьому АТ „Укртранснафта“ забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, наприкінці лютого Білорусь затвердила тарифи на транспортування нафти трубопровідним транспортом з території України на Мозирський нафтопереробний завод.
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