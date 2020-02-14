Прем'єри Молдови й Угорщини підписали декларацію про стратегічне партнерство

18:41 12.03.2020   Молдова

Прем'єр-міністри Віктор Орбан та Іон Кіку 12 березня у Кишиневі підписали договір про стратегічне партнерство між Молдовою і Угорщиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз уряду Молдови.

"Головною метою партнерства є розширення і поглиблення двостороннього співробітництва і підтримка Молдови на шляху до євроінтеграції", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Молдови зазначив, що у відносинах з Угорщиною "існує економічний потенціал, який недостатньо вивчений".

"Я радий, що угорська сторона готова інвестувати, за допомогою фонду в розмірі 100 мільйонів доларів, в Республіку Молдова. Ми готові надати угорським компаніям привабливий податковий режим", - зазначив Кіку.

Зі свого боку Орбан сказав, що в історії не було молдовсько-угорських конфліктів, і що "з геополітичної точки зору Угорщина є прихильником інтеграції Молдови до Європейського Союзу".

"Краще бути всередині ЄС, ніж поза ним", - підкреслив Віктор Орбан. "Молдова - друг Угорщини", - додав він.



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