Представники ВМС ЗС України відвідали 1 флотилію ВМС Бундесверу в рамках Плану двостороннього співробітництва Збройних Сил України та Збройних Сил Федеративної Республіки Німеччини.

Зустріч відбувалася у місті Кіль, ФРН, повідомляє служба зв’язків з громадськістю

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Українську делегацію очолив тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу ВМС ЗС України віце-адмірал Андрій Тарасов. Метою заходу було започаткування співпраці між ВМС ФРН та ВМС України, вивчення їх досвіду у питанні виконання завдань протимінного забезпечення та можливостей безпілотних проти-мінних систем, які знаходяться на озброєнні 3-го загону міно-тральних сил 1 флотилії флоту Німеччини, організація виконання завдань з захисту портів тощо.

Важливість проведення візиту визначена необхідністю ознайомлення з організацією захисту морських портів та протимінної безпеки морських комунікацій та виконання завдань з протимінного забезпечення.

Під час проведення заходу відбулися зустрічі з начальником штабу, командиром 3 загону мінно-тральних сил та командиром морського батальйону 1 флотилії Військово-Морських Сил Бундесверу стосовно організації виконання завдань протимінними силами. Також українською стороною отримано консультативно-дорадчу допомогу стосовно побудови системи захисту морських портів та протимінного захисту морських комунікацій, а також ефективного використання безпілотних протимінних систем щодо пошуку, класифікації та знешкодження морських мін.

Окрім того, українська делегація ознайомилася з роботою центру обміну даних мінної боротьби та бойового центру управління безпілотними підводними апаратами, системами управління безпілотними підводними апаратами на борту корабля шукача мін та порядком виконання завдань з пошуку, класифікації та знищення морських мін.