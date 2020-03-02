Фигурантам симферопольского «дела о терроризме» вменяют еще одну статью

18:01 12.03.2020   Крым

Крымским татарам, фигурантам «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Ремзи Бекирову, Фарходу Базарову и Раиму Айвазову, которых оккупанты обвиняют в «участии в террористической организации», добавили еще одно обвинение — «подготовку насильственного захвата власти».

Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов этого «дела» Эдем Семедляев, передает ATR.

«Из сегодняшнего ходатайства мы узнали, и для нас это было большим удивлением, что ребятам вменили еще одну статью — статью 278 УК РФ «Попытка насильственного захвата власти и смена конституционного строя РФ», — заявил Семедляев.

Как известно, Ремзи Бекиров, Фарход Базаров и Раим Айвазов являются фигурантами «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа). В результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».

Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму.

Позже крымских татар незаконно этапировали в Россию.



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