Саудівська Аравія планує постачати нафту за рекордно низькою ціною, - Bloomberg

17:41 12.03.2020   Россия

Саудівська Аравія може потроїти поставки нафти в Європу з великою знижкою, за ціною 25 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg, передає РБК-Україна.

Як зазначається, Саудівська Аравія готова постачати нафту марки Arab Light в Роттердам за ціною 25 доларів за барель. Видання пише, що так європейський нафтовий ринок "перетвориться в місце найбільш запеклої боротьби за нафту між ер-Ріяд або Москвою".

Нагадаємо, ціни на нафту обвалилися на тлі зриву угоди ОПЕК+ про обмеження видобутку і погроз Ер-Ріяда влаштувати цінову війну на нафтовому ринку.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік з 60 до 40 доларів за барель. При цьому прогноз цін на нафту у 2021 році знижено з 55 до 50 доларів за барель, а ціни на природний газ на 2020 рік знижено з 2,25 до 2,00 доларів за один мільйон британських теплових одиниць.

 



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