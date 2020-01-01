МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до 11 країн, зокрема Туреччини, Італії, Іспанії, Таїланду, Єгипту та ОАЕ

17:01 12.03.2020   Украина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав співвітчизників утриматися від поїздок до країн, уражених новим коронавірусом Covid-19, і назвав країни, до поїздок до яких необхідно ставитися з особливою обережністю.

"У мене є зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують або вже запланували, але ще не поїхали в туристичну подорож. Міністерство закордонних справ закликає вас утриматися від туристичних подорожей до країн, уражених коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед наших громадян - це Єгипет, Таїланд та інші", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити вас і допомогти вам, але будь ласка, утримайтеся від рішень, які вас самих ставлять під загрозу", - додав глава відомства.

Кулеба уточнив, що міністерство закликає українців максимально обережно ставиться до поїздок до Італії, Єгипту, Туреччини, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, Іспанії, Франції, Греції, Китаю, Південної Кореї, Японії.

Він зазначив, що в МЗС розуміють, що через обмежувальні заходи, яких вживають уряди країн, в українців можуть виникнути проблеми з документами.

"Ми надаватимемо вам максимальне сприяння, звертайтеся до консульств. Ми також будемо наразі працювати з урядами відповідних країн для того, щоб ви могли уникати штрафів і будь-яких наслідків такої ситуації", - сказав міністр.



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