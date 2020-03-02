Голова УІНП про створення кримськотатарської національної автономії: Це справедливе, але складне питання

16:21 12.03.2020   Крым

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає справедливим створення на території Кримського півострова національної кримськотатарської автономії.

"З точки зору історичної пам'яті й точки зору відновлення історичної і політичної суб'єктності кримських татар - це справедливо", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що з точки зору політичної, громадянської та доцільності в сфері безпеки - це значно більш складне питання.

На запитання, як відбуваються консультації про визнання геноциду проти вірмен, греків і болгар у зв'язку з виселенням та примусовою депортацією з Криму, Дробович зазначив, що в інституті підготували проект цієї постанови. "Але доки ми не отримаємо чіткого сигналу від представників національних громад, що вони в цьому зацікавлені, ми рухати це не будемо. Це була моя ініціатива, я чув такий запит. Але якщо це був запит на рівні одного-двох учених і не є запитом відповідних громад, то ми не будемо цим займатися", - наголосив голова Інституту нацпам'яті.

На запитання, чи є на таке рішення політична воля, Дробович заявив, що йому здається, що наразі для цього немає перешкод.

Як повідомлялося, голова фракції "Голос" у Верховній Раді Сергій Рахманін вважає, що до Конституції має бути внесено зміни, що передбачають створення на території Кримського півострова національної автономії кримських татар як корінного народу України.

Народний депутат фракції "Європейська солідарність", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляє про необхідність внести зміни до Конституції про визнання права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію на півострові для посилення своїх позицій у питаннях звільнення півострова Крим і відновлення справедливості.

Постійний представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич вважає, що питання створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу в складі України необхідно широко обговорити в українському суспільстві, щоб всі розуміли, про що йдеться.



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