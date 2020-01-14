Україна і Британія невдовзі можуть підписати Угоду про стратегічне партнерство - МЗС
|16:01 12.03.2020
|Украина
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив про суттєвий прогрес у переговорах з Великою Британією щодо нової угоди.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Тривають продуктивні переговори в Лондоні щодо нової Угоди про стратегічне партнерство з Великою Британією. Досягнутий прогрес створює належні підстави для підписання Угоди найближчим часом", - написав Боднар у Twitter.
Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.
Раніше посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Британія не планує ніяких змін у візовому режимі для громадян України після виходу зі складу Євросоюзу.
Як відомо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестала діяти з 1 лютого, коли Британія вийшла з ЄС.
Президент України Володимир Зеленським підписав указ про введення безвізового режиму в'їзду в Україну для громадян Британії на один рік.
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